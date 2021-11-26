С начала года в Сургуте снесли 29 аварийных домов и переселили 428 семей

С начала года в Сургуте снесли 29 аварийных домов и приселили 428 семей Фото: администрация Сургута

С начала года в Сургуте из аварийного жилья переселили 428 семей. Реализацию жилищных программ на территории города обсудили на штабе по улучшению жилищных условий.

С начала года в Сургуте снесли 29 аварийных домов, в планах снести еще 15 до конца декабря, контракты на снос уже заключены. На заседании обсудили вопросы по улучшению жилищных условий и обеспечение жильём другие социальные категории населения.

- У нас также есть обязательства перед маломобильными сургутянами. Мы должны обеспечить квартирами 12 человек. Передать им жилые помещения планируем до июля 2022 года и, таким образом, эту очередь полностью закроем - подчеркнул Глава Сургута Андрей Филатов.

В этом году из 428 сургутских семей 373 взяли денежную компенсацию, на которую смогут сами купить для себя подходящее жильё. Оставшиеся 55 семей получили квартиры. В итоге площадь расселённого аварийного фонда в этом году составила 21 тысячу квадратных метров. По подпрограмме «Содействие развитию жилищного строительства» четыре собственника также получили компенсацию, 51 семье передали ключи от квартир. Примерно до середины декабря еще 21 семья получит денежную компенсацию. Это позволит расселить три дома в поселке Дорожный.