В Нефтеюганске осудят бомжа, из-за которого загорелся дом и погибли 2 человека Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

СК России по ХМАО-Югре завершил расследование уголовного дела против 52-летнего жителя Нефтеюганска, который обвиняется по статье "причинение смерти по неосторожности".

По информации следственных органов, в сентябре, в ночное время пьяный обвиняемый, не имеющий постоянного места жительства и временно проживавший в подвале дома 65 в 6 микрорайоне города, выбросил непотушенный окурок сигареты и уснул. В результате загорелись легковоспламеняющиеся предметы в подвале и задымление квартир дома. От отравления продуктами горения скончался 61-летний житель одной из квартир, а 63-летний житель той же квартиры позже умер в больнице.

Обвиняемый признал вину и раскаялся, уголовное дело направлено в суд.

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