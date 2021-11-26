Коронавирус в Югре, последние новости на 26 ноября 2021 года: умерли 11 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки от коронавируса скончались 11 человек. За весь период пандемии от коронавируса в округе умерли 1 660 человек. Кроме того, в регионе продолжают регистрировать новые случаи заражения коронавирусом и за день в регионе выявлено 238 новых случаев заболевания ковидом, а больше всего за день подтверждено заболеваний в Нижневартовске и Сургуте, там заразились по 41 человеку.

За сутки в России выявлено 34 690 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 1 235 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 36 145 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 9 502 879 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 270 292 летальных исхода, выздоровел 8 200 971 человек.