Коронавирус в Югре, последние новости на 26 ноября 2021 года: заразились 238 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре, по данным на 26 ноября, зарегистрировано 88 752 случая новой коронавирусной инфекции. За день подтверждено 238 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете. Так, случаи коронавируса выявлены за день: в Нижневартовске – 41; Сургуте – 41; Советском районе – 22; Ханты-Мансийске – 19; Урае – 13; Лангепасе – 12; Березовском районе – 12; Нягани – 10; Радужном – 10; Сургутском районе – 9; Кондинском районе – 8; Когалыме – 7; Мегионе – 7; Югорске – 5; Нефтеюганском районе – 5; Октябрьском районе – 5; Нижневартовском районе – 4; Ханты-Мансийском районе – 3; Нефтеюганске – 2; Пыть-Яхе – 2; Покачах – 1.

На момент выявления у 190 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 42 зафиксирована пневмония, у 6 человек коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 236 случаях, по 2 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 16 772 человека, сняты с наблюдения – 398 588 жителей региона. За сутки на коронавирус обследованы 7 173 человека, всего прошли обследование 2 582 965 человек.

В тяжелом состоянии по-прежнему находится 171 пациент, 114 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 660 человек. Но есть и хорошие новости: за сутки вылечились 251 человек, за весь период пандемии выздоровели 81 329 югорчан.