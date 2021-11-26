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Происшествия26 ноября 2021 5:16

В Нефтеюганском районе водитель «Фольксвагена» врезался в металлическое ограждение

В ДТП пострадала 61-летняяя женщина-пассажир
Виктория Терина
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В Нефтеюганском районе водитель «Фольксвагена» врезался в металлическое ограждение Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Нефтеюганском районе водитель «Фольксвагена» врезался в металлическое ограждение Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На 17 километре автодороги «подъезд к городу Сургут» в Нефтеюганском районе водитель автомобиля «Фольксваген Пассат» не справился с управлением, его авто занесло. Автомобиль врезался в металлическое ограждение, в ДТП пострадала 61-летняяя женщина-пассажир.

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 5 ДТП, в которых 6 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 4 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения, 10 – за отказ от медицинского освидетельствования; 1 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 22 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 31 – за нарушение требований к перевозке детей.

Госавтоинспекция напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий.