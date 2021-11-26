В Югре вынесен приговор работникам салона сотовой связи, оформлявшим кредиты на клиентов Фото: Татьяна Коркина

В Югре суд вынес обвинение против 5 жителей Советского района, они признаны виновными в сразу в нескольких преступлениях. Злоумышленники, трое из которых являлись работниками салонов сотовой связи, на протяжении года заключали кредиты на покупку товаров. А для оформления договоров они использовали копии паспортов людей, которые обращались в салоны связи, а ещё паспорта местных алкоголиков.

В итоге различным банкам причинен материальный ущерб на сумму 3,5 миллиона рублей. Суд назначил одному из виновных наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении, остальным соучастникам от 2 до 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательными сроками от 2 до 3 лет.

Банки обратились в суд, чтобы взыскать суммы причиненного ущерба.