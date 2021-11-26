В Югре пенсионерка отдала лже-директору ПФР 400 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте 87-летняя жительница города обратилась в полицию и сообщила, что пострадала от мошенников. Пенсионерке позвонил мужчина и представился директором Пенсионного Фонда. Мошенник сообщил пенсионерке о том, что в данный момент в пенсионном фонде происходит смена денежных купюр со старого образца на новый. Поэтому ей необходимо передать свои деньги якобы сотруднику пенсионного фонда, который должен прийти к ней домой.

Доверчивая пенсионерка последовала инструкции афериста и в этот же день по указанию лже-директора передала наличные деньги женщине. Общая сумма составила 400 тысяч рублей. А после этого аферист перестал выходить на связь. Тогда сургутянка поняла, что стала жертвой мошенников.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», продолжается расследование.