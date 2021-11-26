Погода в Югре на 26 ноября 2021 года: небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

Погода в Югре на 26 ноября 2021 года: температура воздуха днем -13, -18 °С, по юго-западу -7,-12 °С. Температура ночью -20,-25 °С, по юго-западу -14,-19 °С. Переменная облачность, в большинстве районов небольшой снег, ветер юго-западный 5-10 м/с.

В Ханты-Мансийске: температура воздуха днём -13, -15 °С, ночью -20, -22 °С. Переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

Погода в Югре на 26 ноября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

В старину на Руси говорили: «Созывает зима на Иоанна Златоуста свою свиту - вьюги да метели - и дает им наказ оттепели унять». Морозы становились все сильнее, все живое замирало, растения засыпали, звери прятались в норы. «На Златоуста все поле пусто», - замечали люди.