В Советском районе, в момент преступления, задержали молодого наркосбытчика Фото: Татьяна Коркина

В Советском районе в момент оборудования тайника-закладки задержан 21-летний местный житель. У подозреваемого нашли пакет с наркотиком. Он закрепил «посылку» в пластмассовой коробе к столбу электропередач.

Парень рассказал полицейским, что купил запрещенные вещества через интернет, договорившись с "продавцом" о сбыте наркотиков на территории Советского района. Молодому человека передали наркотики, а он, в свою очередь, должен был реализовать их через закладки и информировать об их местонахождении потребителей.

Против северянина возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Он находится под арестом.

- Полицейскими проводится дальнейший комплекс мероприятий с целью выявления дополнительных фактов противозаконной деятельности подозреваемого лица, устанавливаются источники приобретения наркотиков - сообщили ОМВД России по Советскому району.