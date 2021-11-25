Житель Югорска хотел купить двигатель для авто, но попал на продавца-мошенника Фото: Татьяна Коркина

В полицию Югорска обратились местные жители, которые перевели деньги продавцам-мошенникам.

Так, житель Югорска решил купить двигатель для своего автомобиля в интернет-магазине. Выбрав подходящий товар, мужчина оставил заявку и ему перезвонил представитель магазина. Покупатель и продавец обговорили все условия, а после югорчанину выслали договор купли-продажи и счет на оплату. Но после того как заявитель перевел 58 тысяч рублей за выбранный двигатель, с ним вновь связался менеджер и сказал, что заказанный им товар неисправен и необходимо приобрести другой, более качественный и дорогой. Югорчанин сразу понял, что его обманывают и потребовал вернуть деньги, но продавец вдруг исчез.

Еще одной жертвой мнимых интернет-продавцов стала 37-летняя жительница Югорска. Она хотела купить кроссовки для дочери через профиль в Инстаграме. Сделала 100% предоплату, но так и не дождалась долгожданной посылки. «Продавец» также перестал выходить на связь.