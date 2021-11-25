В Сургуте самой востребованной вакциной в борьбе с коронавирусом стал «Гам-КОВИД-Вак» Фото: Администрация Сургута

В Сургуте самой востребованной вакциной в борьбе с коронавирусом стал «Гам-КОВИД-Вак», его поставили уже больше 200 тысяч человек.

По информации международного научного сообщества эффективность «Спутника V» составляет 91,6%, в 99% случаев после завершения вакцинации вырабатываются антитела. На втором месте по популярности идет «Спутник Лайт».

Напомним, а Югре ввели обязательную самоизоляцию для непривитых. Остаться дома должны и те, кто не переболел коронавирусом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Югре продлят антиковидные ограничения.

В Роспотребнадзоре объяснили введение самоизоляции для непривитых (подробнее)