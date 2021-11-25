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Политика25 ноября 2021 12:33

Главой Нефтеюганска стала Эльвира Бугай

За нее проголосовали все члены комиссии
Виктория Терина
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Главой Нефтеюганска стала Эльвира Бугай Фото: Администрация Нефтеюганска

Главой Нефтеюганска стала Эльвира Бугай Фото: Администрация Нефтеюганска

Сегодня, на очередном заседании Думы города, депутаты единогласно выбрали нового главу Нефтеюганска. Главой стала Эльвира Бугай.

Заявки подали 6 человек. Рассмотрев представленные документы, члены комиссии одобрили две кандидатуры – заместителя председателя городской Думы Эльвиру Бугай и заместителя главы города – директора департамента по делам администрации Павла Прокоповича. На заседании Думы кандидаты выступили перед депутатами с докладами о предполагаемом развитии города. Народные избранники единогласно проголосовали за кандидатуру Эльвиры Бугай.

В субботу, 27 ноября, состоится инаугурация – церемония официального вступления в должность главы города Нефтеюганска.

Отметим, что избранная глава Нефтеюганска родилась в Челябинской области. По образованию она экономист. В начале двухтысячных переехала в Нефтеюганск вместе с семьёй. Сейчас ей 44 года, она замужем и воспитывает двоих детей.