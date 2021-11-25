Главой Нефтеюганска стала Эльвира Бугай Фото: Администрация Нефтеюганска

Сегодня, на очередном заседании Думы города, депутаты единогласно выбрали нового главу Нефтеюганска. Главой стала Эльвира Бугай.

Заявки подали 6 человек. Рассмотрев представленные документы, члены комиссии одобрили две кандидатуры – заместителя председателя городской Думы Эльвиру Бугай и заместителя главы города – директора департамента по делам администрации Павла Прокоповича. На заседании Думы кандидаты выступили перед депутатами с докладами о предполагаемом развитии города. Народные избранники единогласно проголосовали за кандидатуру Эльвиры Бугай.

В субботу, 27 ноября, состоится инаугурация – церемония официального вступления в должность главы города Нефтеюганска.

Отметим, что избранная глава Нефтеюганска родилась в Челябинской области. По образованию она экономист. В начале двухтысячных переехала в Нефтеюганск вместе с семьёй. Сейчас ей 44 года, она замужем и воспитывает двоих детей.