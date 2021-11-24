В Сургуте задержали подозреваемого в краже колес с автомобиля «BMW 318» Фото: Татьяна Коркина

За сутки в Югре зарегистрировано 56 преступлений, по горячим следам раскрыто 35. Так, в Когалыме 34-летняя женщина, находясь по улице Спортивная, похитила банковскую карту у 58-летнего мужчины. А после отправилась по магазинам, в итоге оплатив товары чужой картой на 3 тысячи рублей. Нарушительница находится под подпиской о невыезде, до этого женщина уже была судима за аналогичное преступление.

В Нефтеюганске задержана женщина с пластиковым контейнером, в которого находились наркотики. А сотрудниками уголовного розыска Сургута найден подозреваемый в краже. Им оказался 27-летний мужчина, который на неохраняемой стоянке по Нефтеюганскому шоссе похитил с автомобиля «BMW 318» четыре автомобильных колеса на штампованных дисках. Похититель сознался в преступлении и находится под подпиской о невыезде.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.