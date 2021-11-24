В Югре заключенный получил новый срок за нападение на сотрудника следственного изолятора Фото: Татьяна Коркина

Нижневартовский суд вынес приговор 28-летнему местному жителю, он признан виновным в "применении насилия в отношении сотрудника места содержания под стражей и оскорбление представителя власти". Об этом сообщает Следственный комитет Югры.

Подсудимый, содержащийся под стражей по обвинению в совершении ряда преступлений против собственности, решил отомстить сотруднику следственного изолятора и ударил его кулаком в плечо. Все произошло в момент изъятия предмета, запрещенного внутренним распорядком изолятора и в присутствии других сотрудников, а также заключенных. К тому же преступник покрыл матом представителя власти.

Суд, с учетом не отбытого срока за преступления против собственности, назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы. Кроме того, местом отбывания наказания определена колония строго режима, вместо раньше назначенного общего.