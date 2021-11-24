В Сургуте возбуждено уголовное дело из-за утонувшего теплохода Фото: Центральное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ

В ночь с 26 на 27 августа 2021 года в 1 км от причала с. Мыс-Каменный в акватории Обской губы затонул теплоход «СТ-757» и несамоходная сухогрузная баржа «СВПБА-4» с цементом в количестве 530 тонн.

Судно вышло в рейс 22 августа из Салехарда и шло по реке Объ в сторону Обской губы в поселок Новый Порт ЯНАО. Во время рейса оно находилось в условиях плавания, существенно отличающихся от условий, для которых оно предназначено. Это привело к неконтролируемому поступлению воды в грузовые трюмы и судовые помещения, а затем привело к его затоплению. Шесть членов экипажа эвакуировались на берег с помощью спасательного плота, к счастью погибших и травмированных нет. Разлива нефтепродуктов не допущено.

В результате владельцу груза причинен ущерб на сумму более чем 6 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки Уральской транспортной прокуратуры. После всех необходимых следственных действий и сопоставления собранных доказательств уголовное дело будет направлено в суд.