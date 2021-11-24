В Сургуте придумали новый механизм выкупа жилья коммерческого найма Фото: Администрация Сургута

Теперь сургутяне, проживающие в коммерческом найме, могут выкупить жилье на выгодных условиях. В городе придумали новый механизм, по которому стоимость недвижимости будет рассчитываться исходя из количества прожитых в ней лет.

Например, если человек прожил в квартире более 20 лет, при выкупе потребуется заплатить только 40% от оценочной стоимости недвижимости. Для тех, кто прожил от 15 до 20 лет – 60%, от 10 до 15 лет – 80%. А для тех кто прожили в коммерческой квартире меньше 10 лет предусмотрено право выкупа – 100%, но с рассрочкой платежа сроком на 5 лет.

На сегодняшний день в Сургуте в коммерческом найме находится 221 помещение, 190 из них могут быть выкуплены. Больше 20 лет в муниципальных квартирах проживают 18 семей.