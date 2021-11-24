В Югре водитель без прав, сбивший женщину на тротуаре отправится за решетку Фото: Татьяна Коркина

Советский районный суд вынес обвинительный приговор против водителя, который нарушил правила дорожного движения, выехал на тротуар и сбил женщину. Кроме того, подсудимый не имел водительского удостоверения и управлял автомобилем в наркотическом угаре. От полученных травм пострадавшая женщина погибла на месте ДТП.

Суд признал водителя виновным и назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.

Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.

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