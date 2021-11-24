Погода на 24 ноября 2021 года в Югре: становится холодно Фото: Юлия Кучеренко

В среду, 24 ноября, в Югре переменная облачность. По западной половине округа преимущественно без осадков, по восточной половине пройдет небольшой снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью -15, -20 °С, по северным районам -22, -27 °С, по восточным районам до -10 °С, днем немного потеплее -12 ,-17 °С, по северным районам до -22 °С, по восточным районам -5, -10 °С.

В Ханты-Мансийске также переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью -17, -19 °С, днем -15, -17 °С.

Погода в Югре на 24 ноября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Прозвище Федора (Феодора) - Студит - в русском народе истолковали по-своему, называя святого еще и Морозом. «Федор Студит землю студит», - говорили люди. И, видя неизбежное наступление зимы, добавляли: «Со Студита стужа - что ни день, то хуже». Этот день мудрые люди советовали провести дома - поближе к печке и горячим щам. А вот сырость на Федора предвещала продолжительные оттепели.