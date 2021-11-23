Житель Югры планировал быстро заработать на инвестициях, но стал жертвой аферистов Фото: Татьяна Коркина

Полиция Сургутского района зарегистрировала новый вид мошенничества. В дежурную часть обратился мужчина, который хотел заработать на инвестициях, а потерял 140 тысяч рублей.

Югорчанин рассказал, что нашел аккаунт в соцсети, на котором было 40,5 тысяч подписчиков и 12 публикаций, а в историях аккаунта транслировалась инструкция о том, как можно вложить деньги и получить от этого прибыль, а еще изображения с якобы реальными выплатами. Мужчина написал в личные сообщения владельцу странички, а в ответ получил инструкцию: внести депозит, минимум 1 тысячу рублей, отдельными сообщениями отправить скриншот чека о внесении денег, имя и отчество отправителя, номер банковской карты для вывода денег.

Мужчина следовал всем инструкция и через время получил сообщение, что ему вернули заработанные средства. Югорчанин "загорелся" и на протяжении нескольких дней вносил деньги, увеличивая суммы. После внесения 50 тысяч рублей мужчина получил на карту 75 тысяч. Воодушевленный таким легким заработком северян решил сыграть по-крупному и внес 200 тысяч рублей. Когда он не дождался возврата денег и ответа на свои сообщения, мужчина стал звонить на аккаунт, но никто не ответил. На следующий день страница оказалась удалена.

Деньги мужчина переводил на банковские карты, принадлежащие разным людям. Возбуждено уголовное дело.