В Ханты-Мансийске пройдут всероссийские соревнования по биатлону Фото: Городской информационный центр

С 23 ноября по 6 декабря в Центре зимних видов спорта им. А.В. Филипенко в Ханты-Мансийске пройдут всероссийские соревнования по биатлону, которые стартуют в 2 этапа.

Первый этап соревнований начнется 25 ноября. Биатлонистам предстоит преодолеть спринтерскую дистанцию в 10 км. А 27 ноября спортсмены встретятся в гонке преследования. В заключительный день, 28 ноября, участники соревнований преодолеют большой масс-старт, в котором примут участие одновременно 60 человек.

Второй этап начнется 2 декабря, спортсмены посоревнуются в суперспринте - это один из самых молодых видов биатлонных состязаний. Спринт на 10 км пройдет 4 декабря, а завершатся соревнования эстафетой на 7,5 км.

В гонках участвуют только мужчины, это 120 спортсменов из 20 регионов. А женские старты параллельно пройдут в Тюмени.