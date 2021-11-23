Коронавирус в Югре, последние новости на 23 ноября 2021 года: умерли 11 человек Фото: Татьяна Коркина

За сутки от коронавируса в Югре скончались 11 человек. За весь период пандемии от коронавируса в округе умерли 1 627 человек. Кроме того, в регионе продолжает расти число заболевших коронавирусом и за день в регионе выявлено 247 новых случая заражения ковидом, а больше всего за день подтверждено заболеваний в Нижневартовске - там заразились 49 человек. Нижневартовск уже несколько дней подряд занимает лидирующие позиции по количеству заразившихся коронавирусом за сутки.

За день в России подтверждено 33 996 новых случая коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 1 243 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровел 36 051 человек. Всего коронавирусом переболели 9 400 835 человек в 85 регионах страны. За все время пандемии в России зафиксировано 266 579 летальных исходов, выздоровели 8 089 694 человека.