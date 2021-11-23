В Сургуте бывший замдиректор театра ответит в суде за взятку Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте завершено расследование уголовного дела против бывшего заместителя директора бюджетного учреждения, который обвиняется в получении взятки.

По информации следственных органов заместитель директора по административно-хозяйственной части БУ ХМАО-Югры «Сургутский музыкально-драматический театр», в октябре 2017 года получил от одного из предпринимателей 50 тысяч рублей взятки за составление и подписание акта о приемке работ по текущему ремонту объектов учреждения. В акте и приемочных документах указаны ложные сведения о стоимости использованных во время ремонта материалов.

- Злоумышленник признал вину и раскаялся. Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.