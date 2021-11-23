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Происшествия23 ноября 2021 9:03

В Сургуте бывший замдиректор театра ответит в суде за взятку

Он признал свою вину и раскаялся
Виктория Терина
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В Сургуте бывший замдиректор театра ответит в суде за взятку

В Сургуте бывший замдиректор театра ответит в суде за взятку

Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте завершено расследование уголовного дела против бывшего заместителя директора бюджетного учреждения, который обвиняется в получении взятки.

По информации следственных органов заместитель директора по административно-хозяйственной части БУ ХМАО-Югры «Сургутский музыкально-драматический театр», в октябре 2017 года получил от одного из предпринимателей 50 тысяч рублей взятки за составление и подписание акта о приемке работ по текущему ремонту объектов учреждения. В акте и приемочных документах указаны ложные сведения о стоимости использованных во время ремонта материалов.

- Злоумышленник признал вину и раскаялся. Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.