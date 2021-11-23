В ХМАО-Югре на нефтепроводе построена новая вдольтрассовая линия электропередачи

АО «Транснефть – Сибирь» завершило работы по замене 143 км вдольтрассовой линии электропередачи ВЛ-10 кВ на участке магистрального нефтепровода (МН) Красно-ленинская – Шаим – Конда в рамках программы технического перевооружения.

В ходе работ по техперевооружению, которые проводились в течение 2021 года, специалисты заменили 14 пунктов контроля и управления на двухтрансформаторные, 14 автоматических пунктов секционирования, обеспечивающих бесперебойное электро-снабжение потребителей.

Смонтирован и подключен пункт автоматического регулирования напряжения для поддержания требуемой величины на удаленных от источника точках электропотребления. Также установлены индикаторы короткого замыкания, позволяющие оперативно опреде-лять места повреждения на ВЛ, применена полимерная подвесная изоляция. Для защиты от грозового перенапряжения ВЛ оснащена длинно-искровыми разрядниками. Вдоль-трассовая линия электропередачи введена в эксплуатацию согласно графику.

Мероприятия по повышению надежности объектов вдольтрассовой линии электро-передачи АО «Транснефть – Сибирь» проводились в строгом соответствии с нормативными документами ПАО «Транснефть» и законодательством РФ в области промышленной, по-жарной и экологической безопасности. Применение современного энергоэффективного оборудования позволит обеспечить его отказоустойчивость и, соответственно, повысить надежность и безопасность транспортировки нефти по нефтепроводу Красноленинская – Шаим – Конда.