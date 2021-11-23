Нижневартовец занял первое место на Чемпионате мира по вольной борьбе среди военнослужащих Фото: официальный паблик администрации Нижневартовска

Нижневартовец Артур Найфонов показал блестящие результаты на 35-м Чемпионате мира 2021 по вольной, греко-римской борьбе среди военнослужащих. Борьба походила в Тегеране и нижневартовский спортсмен участвовал в составе сборной команды России по вольной борьбе. Напомним, Артур Найфонов - бронзовый призер Олимпийских Игр в Токио-2021, трехкратный чемпион Европы и двукратный бронзовый призер чемпионатов мира.

В весовой категории 86 кг нижневартовскому спортсмену не было равных и по итогу Чемпионата мира по вольной борьбе среди военнослужащих он занял первое место.

Мы писали ранее о том, что нижневартовец Альберт Батыргазиев завоевал золото на Олимпийских играх в Токио. Для Югры это первое олимпийское золото в боксе.