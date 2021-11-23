Коронавирус в Югре, последние новости на 23 ноября 2021 года: заболели 247 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

За сутки на территории Ханты-Мансийского автономного округа зафиксировано и подтверждено 247 новых случаев COVID-19 в 19 муниципалитетах. Всего за период пандемии коронавирус подтвержден в 88 030 случаях. За день случаи коронавируса подтверждены в Нижневартовске – 49; Сургуте – 46; Нефтеюганске – 31; Нягани – 13; Мегионе – 12; Урае – 12; Ханты-Мансийске – 12; Кондинском районе – 12; Сургутском районе – 10; Советском районе – 9; Когалыме – 7; Нефтеюганском районе – 7; Нижневартовском районе – 7; Лангепасе – 5; Радужном – 5; Пыть-Яхе – 3; Югорске – 3; Октябрьском районе – 3; Ханты-Мансийском районе – 1.

На момент выявления у 202 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 42 зафиксирована пневмония, у 3 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 247 случаях. Под медицинским наблюдением остаются 16 849 человек, сняты с наблюдения – 393 369 жителей региона.

За сутки на COVID-19 обследованы 2 706 человек, всего прошли обследование 2 564 226 человек. Состояние 189 пациентов по-прежнему тяжелое, 126 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 1 627 человек. За сутки выписались по выздоровлению 214 человек, за весь период пандемии вылечились 80 620 югорчан.