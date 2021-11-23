За сутки на дорогах Югры погибли пять человек Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

За сутки в Югре произошло 9 ДТП, в которых 5 человек погибли, 9 –получили травмы.

Одна из жутких аварий произошла на 35 километре автодороги «Нягань-Талинка» в Октябрьском районе - 61-летний мужчина, управляя автомобилем «Рено», не справился с управлением. Авто занесло на встречку прямо в ехавший автомобиль «Исузу», за рулем которого находился 44-летний мужчина, а затем «Рено» столкнулся «Тойотой», под управлением 54-летнего мужчины. В результате ДТП водитель и 2 пассажира «Рено», 36 и 37-летние мужчины, от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия, а водитель «Исузу» получил травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Также авария с погибшим зафиксирована на 137 километре автодороги «Сургут-Нижневартовск» в Нижневартовском районе. Там, 25-летний водитель «Тойоты» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Ладу», за рулем которой находился 48-летний мужчина. В результате ДТП пассажир «Лады», 44-летний мужчина, скончался, а водитель «Лады» получил травмы.

Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

Ещё одно смертельное ДТП произошло на 829 км автодороги «Тюмень-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе. 27-летний водитель авто «ВАЗ», выехал на полосу встречного движения, где "улетел" под колеса «КАМАЗа». В результате ДТП водитель «ВАЗ» скончался на месте происшествия.