Вахтовик из Нижневартовска попался мошенникам, пытаясь сэкономить на поездке

Вахтовик из Нижневартовска попался мошенникам, пытаясь доехать до Башкирии Фото: Татьяна Коркина

В полицию Нижневартовска обратился мужчина, работающий вахтовым методом в городе. Так, 46-летний пострадавший решил добраться до Башкирии с помощью приложения совместных поездок.

Найдя подходящий по стоимости автомобиль, вахтовик обговорил детали поездки с водителем и тот отправил югорчанину ссылку для оплаты проезда, перейдя по которой, мужчина ввел все свои конфиденциальные данные и перешел к оплате. Когда оплата не прошла и сервис показал ошибку, водитель убедил пострадавшего, что такое бывает и уточнил платежеспособность его карты. Три раза заявитель пытался оплатить свою запланированную поездку и все безуспешно. Но спустя время вахтовик решил проверить баланс своей карты и удивился, увидев списание в размере 65,5 тысяч рублей.

Водитель к тому времени перестал выходить на связь и северянин понял, что стал жертвой мошенников.