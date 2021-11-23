Погода на 23 ноября 2021 года в Югре: небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

Во вторник, 23 ноября, в Югре облачно, в большинстве районов небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -7, -12 °С, в северо-западных районах -17, -22 °С, днем -4, -9 °С, в северо-западных районах -10, -15 °С.

В Ханты-Мансийске: также облачно, небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -10, -12 °С, днем -7, -9 °С.

Погода в Югре на 23 ноября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Погода в этот день была непредсказуемой, но редко приятной. «Ераст на всё горазд: и на холод, и на голод, и на бездорожную метелицу», - подмечали люди. Если в этот день случалось особо сильное ненастье - с дождем, мокрым снегом, сильным ветром, метелью или морозом, - нужно было выйти на крыльцо и поклониться зиме, чтобы не злилась на людей.