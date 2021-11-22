Поезд "Нижневартовск-Москва" отменяют из-за низкого спроса Фото: Татьяна Коркина

Федеральная пассажирская компания планирует отменить или сократить периодичность курсирования 44 поездов, в том числе из Нижневартовска.

В документе компания просит закрыть продажу билетов на поезд № 85/86 Нижневартовск – Москва. Из Москвы количество поездок сократится с 16 января по дням курсирования до отмены, а из Нижневартовска с 19 января по дням курсирования до отмены.

- В случае необходимости и высокой востребованности, графики курсирования поездов могут быть вновь пересмотрены в сторону увеличения периодичности, — прокомментировали в пресс-служба ФПК.

По информации компании, на всех маршрутах, которые затронут изменения будут проходить альтернативные поезда.

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