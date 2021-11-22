Ханты-Мансийск признан самым спортивным городом Югры

Департамент физической культуры и спорта Югры выяснил, какие из муниципалитетов наиболее спортивные. На первой строчке рейтинга оказался Ханты-Мансийск, как оказалось половина жителей города регулярно занимается спортом.

В региональная столица довольно много учреждений спорта, а ещё центры, готовящие хантымансийцев к окружным, всероссийским и международным соревнованиям. Фитнес клубы предоставляют услуги тренажерных залов, оснащенных современным оборудованием для качественного проведения тренировок.

Больше всего жители Ханты-Мансийска любят поиграть в хоккей, баскетбол, волейбол, футбол. Популярны плавание, лыжные гонки, биатлон и шахматы.

Кстати, в самом молодом микрорайоне города «Иртыш-2» в этом году открыли Молодежный спортивно-досуговый центр, площадью более 6 тысяч квадратных метров. Здесь для хантымансийцев всех возрастов, в том числе для людей с ОВЗ, будут работать секции по баскетболу, волейболу, различным видам единоборств, теннису, мини-футболу, адаптивной физкультуре.

Напомним, посещение фитнес клубов в Югре доступно по QR-коду о вакцинации против COVID-19.