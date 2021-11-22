Парень из Нижневартовска заплатит штраф за уклонение от призыва на военную службу Фото: Татьяна Коркина

В Нижневартовске привлечен к ответственности 21-летний молодой человек, который признан виновным в уклонении от призыва на военную службу.

- Молодой человек без уважительных причин не явился в военный комиссариат в указанные в повестке дни для уточнения сведений воинского учета и отправки на военную службу. Умышленно уклонялся до момента его явки в следственный отдел по городу Нижневартовску Следственного управления Следственного комитета РФ по ХМАО-Югре, - сообщили в прокуратуре города.

Суд учел, что парень явился с повинной и с учетом данных о личности парня, признал его виновным в совершении уголовного преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.