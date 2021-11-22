В Сургуте сменился заместитель мэра по строительству и архитектуре

В Сургуте сменился заммэра по строительству и архитектуре Фото: Администрация Сургута
Пост заместителя Главы Сургута по вопросам строительства занял Григорий Невоструев. Ранее он занимал должность заместителя по вопросам ЖКХ и городского хозяйства.
До назначения в администрацию Сургута Невоструев работал заместителем Председателя Правительства Пермского края, где координировал дорожно-транспортные, строительные и имущественные вопросы. В администрации Сургута на должности заместителя Главы города Григорий Сергеевич будет курировать Департамент архитектуры и градостроительства.
Напомним, мы сообщали ранее, что на пост нового заместителя Главы Сургута назначен Виталий Криворот. Он будет отвечать за сферу обеспечения безопасности.
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