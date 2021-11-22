В Югре нетрезвый пьяный пенсионер на «Киа» столкнулся с автоледи Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Югре нетрезвый пенсионер столкнулся с автоледи. Авария произошла в Нижневартовске- пьяный 71-летний мужчина, управляя автомобилем «Киа», не выдержал безопасную дистанцию и врезался в «ВАЗ», за рулем которого находилась 35-летняя женщина. К счастью, в аварии никто не пострадал.

За неделю, сотрудниками Госавтоинспекции на дорогах округа задержано 114 нетрезвых водителей. Возбуждено 15 уголовных дел в отношении водителей, повторно управлявших транспортными средствами с признаками опьянения. ГИБДД призывает водителей не садится за руль в состоянии опьянения.

Напомним, в ДТП на югорской трассе погибли два человека, 9-летняя девочка попала в больницу. Лада вылетела под колеса двух грузовиков.