На пост нового заместителя Главы Сургута назначен Виталий Криворот

Замглавы Сургута по безопасности назначен Виталий Криворот Фото: Администрация Сургута

На пост нового заместителя Главы города Сургута назначен Виталий Криворот. Сегодня, 22 ноября 2021 года, он официально вступил в должность.

В администрации Виталий Владимирович Криворот ответственен за сферу обеспечения безопасности. А точнее, в его обязанности входит кураторство управлений по делам гражданской обороны и ЧС, по обеспечению деятельности административных и других коллегиальных органов, контрольного управления и специального отдела.

Виталий Владимирович с 2002 года по 2018 год служил в органах внутренних дел в Тюмени, а затем и Ханты-Мансийске. После чего три года работал в отделе профилактики терроризма и экстремизма управления общественной безопасности администрации Сургутского района. С апреля 2021 года он начал работу в администрации Сургута как начальник контрольного управления.