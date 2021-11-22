Райффайзенбанк предлагает двойную выгоду по кредитной карте «110 дней без процентов»

Фото: Райффайзенбанк

Райффайзенбанк объявляет акцию для кредитной карты «110 дней без процентов». Новые клиенты, которые сделают по этой карте покупки на общую сумму 4 000 рублей до 30 ноября 2021 года, получат сертификат на OZON на 1 000 рублей.

Банк также дополнительно планирует разыграть ещё 31 сертификат OZON на сумму 3 000 руб. среди всех владельцев кредитных карт «110 дней без процентов», открытых в период акции. Призы будут отправлены по СМС до 9 декабря.

- Карта с длинным грейс-периодом позволяет пользоваться деньгами банка фактически бесплатно, а подарочный сертификат за подключение делает удобный финансовый инструмент ещё более выгодным, — рассказала Наталья Анацкая, директор офиса Райффайзенбанка в Сургуте.

Акция действует при оформлении карты на промо странице.