Коронавирус в Югре, последние новости на 21 ноября 2021 года: умерли 12 человек

В регионе растет число заболевших Фото: Мария Толстихина

По данным регионального оперативного штаба автономного округа, по состоянию на 21 ноября выявлено за сутки еще 256 случаев новой коронавирусной инфекции.

В Сургуте — 52 новых случая, в Нижневартовске — 44, в Урае — 17, в Нягани — 13, в Нефтеюганске и Ханты-Мансийске — по 12, в Мегионе — 11, в Сургутском районе — 10.

По девять заболевших — в Нижневартовском и Советском районах, по восемь — в Нефтеюганском, Октябрьском районах, а также в Радужном, семь — в Югорске, шесть — в Березовском районе, по пять — в Когалыме, Лангепасе, Покачах, Пыть-Яхе и Кондинском районе, четыре — в Ханты-Мансийском районе, один — в Белоярском районе.

За последние сутки в России выявлено 36 970 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 252 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 32 504 человека.