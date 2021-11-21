Погода в Югре 21 ноября 2021 года: на улицах будет снежно

Облачно Фото: Мария Толстихина

По сообщению Ханты-Мансийского ЦГМС на 21 ноября в округе будет облачно. Ожидается небольшой, местами умеренный снег, и даже изморозь. Ветер южный, юго-восточный 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью достигнет отметки -5,-10 °С, в северных и восточных районах -15,-20 °С, днем -3,-8 °С.

В Ханты – Мансийске облачно и снег. Ветер южный, юго-восточный 6 – 11 м/с. Температура воздуха ночью -5,-7 °С, днем -4,-6 °С.

21 ноября большой церковный праздник - Михайлов День, Михаил или День Михаила-архангела. В народе праздник Михайлов день 2021 называют Михайловские Оттепели и Михайловские грязи. По церковному календарю 21 ноября праздник Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных.

В Михайлов день верующие посещают праздничное богослужение в храмах. Читают молитвы Архангелу Михаилу и просят у него защиты от темных сил, сглаза и порчи, а также исполнения желаний! Святой Михаил – один из высших Ангелов. В православии его называют Архистратиг Михаил, что значит «глава святого воинства Ангелов и Архангелов».