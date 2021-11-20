Школьницы из Ханты-Мансийска стали победителями чемпионата «Молодые профессионалы» Фото: worldskills.ru

В Ханты-Мансийске на базе АУ «Технолого-педагогический колледж» прошел VII Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). В возрастной категории «Юниоры» 6 обучающихся 8-9 классов из школ и учреждений дополнительного образования города участвовали в чемпионате компетенциям «преподавание в младших классах» и «дошкольное воспитание».

Первое место по компетенции «Дошкольное воспитание» заняла ученица школы №8 Руслана Аширбаева. Почётное 3 место заслужила ученица школы № 6 Олеся Тевекова. В компетенции «Преподавание в младших классах» победительницей стала ещё одна представительница от школы №8 Елизавета Елфимова.

Школьницы успешно выступили и доказали, что достойны этой победы.