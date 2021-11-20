Коронавирус в Югре, последние новости на 20 ноября 2021 года: заразились 260 человек Фото: Татьяна Коркина

По информации Оперативного штаба Югры, на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 20 ноября, зарегистрировано и лабораторно подтверждено 87 277 случаев новой коронавирусной инфекции. За сутки зафиксировано 260 новых случаев COVID-19 в 20 муниципалитетах. Так, случаи заражения выявлены в Нижневартовске – 45; Сургуте – 37; Нефтеюганске – 23; Ханты-Мансийске – 22; Кондинском районе – 16; Югорске – 13; Нягани – 12; Урае – 12; Березовском районе – 11; Нефтеюганском районе – 10; Лангепасе – 9; Мегионе – 9; Радужном – 8; Нижневартовском районе – 8; Сургутском районе – 8; Когалыме – 5; Советском районе – 5; Пыть-Яхе – 3; Октябрьском районе – 3; Ханты-Мансийском районе – 1.

На момент выявления у 222 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 3 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 254 случаях, по 6 контакты уточняются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 15 911 человек, сняты с наблюдения – 389 971. За сутки на COVID-19 обследованы 6 350 человек, всего прошли обследование 2 550 178.

Состояние 182 пациентов тяжелое, 130 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период пандемии от COVID-19 умерли 1 595 человек. За сутки выписались по выздоровлению 172 человека, за весь период пандемии вылечились 79 984 югорчанина.