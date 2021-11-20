В Сургуте больше 217 тысяч человек поставили первый компонент вакцины от коронавируса Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте 217 500 человек поставили первый компонент вакцины от коронавируса. По статистике, план по вакцинации, установленный Главным государственным санитарным врачом по ХМАО-Югре выполнен на 92%. Для достижения всеобщего иммунитета необходимо прививать не менее трех тысяч человек в сутки. После вакцинации иммунитет от COVID-19 формируется в течении 42-45 дней.

Главный врач поликлиники №1 Максим Слепов напомнил о необходимости вакцинации для борьбы с коронавирусной инфекцией.

- Останавливаться не стоит! Нам необходимо продолжать использовать все доступные методы профилактики от коронавирусной инфекции. И обязательно достичь иммунной прослойки. На сегодняшний день вакцинация продолжается во всех мобильных и стационарных пунктах города - отметил Максим Слепов.