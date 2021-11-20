Погода на 20 ноября 2021 года в Югре: небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

В субботу, 20 ноября, в Югре будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой снег. Ветер южный 6-11 м/с. Температура ночью -11, -16 °С, в северо-западных районах -21,-26 °С, в восточных районах -31,-36 °С, в юго-западных районах -5, -10 °С, днем -1, -6 °С, в северо-западных районах -11, -16 °С.

В Ханты-Мансийске: Облачно с прояснениями, небольшой снег. Ветер южный 6-11 м/с. Температура ночью -12, -14 °С, днем -2, -4 °С.

Погода в Югре на 20 ноября 2021 в инфографике Фото: ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

По льду и снегу судили о будущем урожае. Если лед на реках вставал грудами, а на дорогах образовывались снежные кочки - это предвещало, что следующее лето будет хлебным. Детям в этот день загадывали загадки про лед. Например, такие: «Текло-текло - и легло под стекло»; «В огне не горит, в воде не тонет»; «Я вода, да по воде и плаваю».