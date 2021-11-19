Жительница Мегиона по инструкции аферистов отдала им больше 2 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

В Мегионе на уловки мошенников попалась 42-летняя женщина, которая поверила аферистам и перевела на их счет 2 миллиона рублей.

Югорчанка обратилась в полицию и рассказала, что в середине ноября ответила на звонок с неизвестного номера, ей звонили сотрудники банка, услугами которого пользуется северянка. Ей сказали, что на её имя одобрили кредит и кредитные средства хотят украсть на счет другого банка. По инструкции мошенников она пошла в банк и оформила кредит наличными на 1 миллион 600 тысяч рублей. Помимо этого, через мобильное приложение она оформила еще один кредит.

Все деньги женщина перевела на различные карты и таким образом, жительница Мегиона лишилась больше 2 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело.

Полиция Югры настоятельно рекомендуют быть более бдительными и не доверять звонящим незнакомцам.