В Нижневартовске готовы развернуть дополнительные койки в реанимации ковидного госпиталя Фото: департамент общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска

В Нижневартовске за последние несколько дней выявляется наибольшее число заболевших коронавирусом. Так, например, за 17 ноября было зафиксировано и подтверждено 57 новых случаев COVID-19, за 18 ноября – 61 случай, а за 19 ноября заразились 53 человека.

Уровень обращений вартовчан с признаками заболевания в городские поликлиники и в специализированный госпиталь остается высоким. За сутки в стационар направлены 23 пациента.

- Всего в госпитале находится 282 человека. В реанимации из 45 специализированных коек сейчас занято 34. Резерв еще есть, но при необходимости мы готовы развернуть дополнительные койки в реанимационном отделении госпиталя, - сообщил главный врач БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская окружная клиническая больница» Алексей Сатинов.

Медики подчеркнули, что остановить третью волну COVID-19 можно только сформировав коллективный иммунитет. Достичь его можно вакцинацией. На данный момент первый компонент вакцины или однокомпонентный препарат получили129 тысяч вартовчан.

- Мы продолжаем работу по проведению вакцинации граждан. Для удобства жителей города сегодня откроются два новых прививочных мобильных пункта. Они будут располагаться в МФЦ и в физкультурно-оздоровительном комплексе «Триумф», - сообщила главный врач БУ ХМАО – Югры «Нижневартовская городская поликлиника» Светлана Воронина.