Коронавирус в Югре, последние новости на 19 ноября 2021 года: умерли 11 человек Фото: Татьяна Коркина

За весь период пандемии от коронавируса в Югре умерл 1 581 человек. За минувши сутки от ковида скончались 11 человек. Кроме того, в регионе растет число заболевших коронавирусом и за день в регионе выявлено 254 новых случая заражения коронавирусом, а больше всего за день подтверждено заболеваний в Нижневартовске - там заразились 53 человека. Нижневартовск уже несколько дней подряд занимает лидирующие позиции по количеству заразившихся ковидом за сутки.

За последние сутки в России выявлено 37 156 новых случаев коронавируса в 85 регионах и зафиксировано 1 254 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 36 004 человека. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 9 257 068 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 261 589 летальных исходов, выздоровели 7 956 254 человека.