В Югре директор предприятия задолжал сотрудникам больше 9 миллионов рублей Фото: Татьяна Коркина

В Сургутской районе возбуждено уголовное дело против руководителя одного из коммерческих предприятий. Он подозревается в невыплате зарплаты 44 работникам.

- Подозреваемый, занимая должность генерального директора общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность в сфере торговли и производства металлоконструкций, свыше двух месяцев, а именно с апреля по ноябрь 2021 года не производил выплату заработной платы работникам общества, перед которыми в результате бездействия руководителя возникла задолженность на сумму более 9 миллионов рублей - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Пренебрегая правами работников, гендиректор направлял средства на расчеты с контрагентами. Сейчас по уголовному делу продолжается расследование.

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