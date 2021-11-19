Коронавирус в Югре, последние новости на 19 ноября 2021 года: заразились 254 человека Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

По информации Оперативного штаба в Югре зарегистрировано 87 017 случаев новой коронавирусной инфекции. За день в регионе зафиксировано и подтверждено 254 новых случая COVID-19 в 21 муниципалитете.

За день случаи коронавируса зафиксированы в Нижневартовске – 53; Сургуте – 48; Ханты-Мансийске – 23; Урае – 21; Советском районе – 13; Нефтеюганске – 10; Нягани – 10; Покачах – 8; Нижневартовском районе – 8; Когалыме – 7; Радужном – 7; Сургутском районе – 7; Мегионе – 6; Пыть-Яхе – 6; Югорске – 6; Кондинском районе – 6; Нефтеюганском районе – 5; Березовском районе – 4; Октябрьском районе – 4; Белоярском районе – 1; Ханты-Мансийском районе – 1.

На момент выявления у 217 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 2 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 248 случаях, по 6 контакты устанавливаются. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 15 781 человек, сняты с наблюдения – 388 759 жителей Югры. За сутки на COVID-19 обследованы 6 864 человека, всего обследовались на коронавирус 2 544 827.

Состояние 182 пациентов по-прежнему тяжелое, 135 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умер 1 581 человек. За сутки выписались 170 человек, за весь период пандемии вылечились 79 812 югорчан.