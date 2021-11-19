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Происшествия19 ноября 2021 9:13

Житель Сургута пойдет под суд за сбыт наркотиков

Прокуратура утвердила обвинительное заключение
Виктория Терина
Житель Сургута пойдет под суд за сбыт наркотиков

Житель Сургута пойдет под суд за сбыт наркотиков

Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте 23-летний местный житель пойдет под суд за сбыт наркотиков. По информации следственных органов, обвиняемый вступил в преступный сговор с наркосбытчиком, для продажи наркотиков на территории Югры.

Действуя согласно своей роли, он получил от соучастника наркотические средства – гашиш, общей массой 126 граммов, которые хранил в своем жилище в целях дальнейшего сбыта жителям г. Сургута. Во время расследования выяснилось, что обвиняемый в июле прошлого года купил109 граммов наркотиков на территории Московской области общей массой и привез его в Сургут на авто, а затем сбыл одному из жителей города.

Во время задержания наркосбытчика из незаконного оборота изъято более 230 граммов наркотических средств. Уголовное дело направлено в суд.