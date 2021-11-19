Житель Сургута пойдет под суд за сбыт наркотиков Фото: Татьяна Коркина

В Сургуте 23-летний местный житель пойдет под суд за сбыт наркотиков. По информации следственных органов, обвиняемый вступил в преступный сговор с наркосбытчиком, для продажи наркотиков на территории Югры.

Действуя согласно своей роли, он получил от соучастника наркотические средства – гашиш, общей массой 126 граммов, которые хранил в своем жилище в целях дальнейшего сбыта жителям г. Сургута. Во время расследования выяснилось, что обвиняемый в июле прошлого года купил109 граммов наркотиков на территории Московской области общей массой и привез его в Сургут на авто, а затем сбыл одному из жителей города.

Во время задержания наркосбытчика из незаконного оборота изъято более 230 граммов наркотических средств. Уголовное дело направлено в суд.