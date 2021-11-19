Нижневартовские пловцы установили новый рекорд Югры Фото: Департамент физической культуры и спорта Югры

Нижневартовские пловцы представили город на чемпионате России по плаванию на короткой воде. На дистанции 100 метров на спине отличился нижневартовец Никита Ульянов. С результатом 50.66 Никита завоевал серебряную медаль и установил новый рекорд Югры. А золото на дистанции 100 метров на спине с результатом 57.69 завоевала Елизавета Агапитова, девушка также установила новый рекорд Югры. Больше того, Елизавета выполнила норматив для участия в чемпионате мира.

По информации департамента физической культуры и спорта ХМАО – Югры, соревнования проходят в Санкт-Петербурге и являются отборочным этапом на чемпионат мира в Абу-Даби, который состоится с 16 по 21 декабря 2021 года.

Напомним, мы писали ранее о том, что Нижневартовские биатлонисты выступят на этапах Кубков мира и IBU. Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составами мужской и женской команд.