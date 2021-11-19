В Нижневартовске автоледи спровоцировала ДТП, в котором пострадали два человека Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На улице Чапаева в Нижневартовске 42-летняя женщина, управляя автомобилем «КИА», при повороте налево не уступила дорогу и столкнулась с автомобилем «Тойота». В результате ДТП водитель «КИА» и пассажир Тойоты, 44-летняя женщина, получили травмы.

Всего за сутки на территории округа зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 2 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 13 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 2 – за отказ от медицинского освидетельствования; 34 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 82 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает, что любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий и призывает всех участников дорожного движения к их соблюдению