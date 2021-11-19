Выставки, мастер-классы и этноэкскурсии: в Белоярском районе реализовали проект «Сияние Севера»

В Белоярском районе реализовали проект «Сияние Севера» Фото: Администрация Белоярского района

На территории Белоярского района Семейной общиной коренных малочисленных народов Севера «Самутнел» реализован проект «Сияние Севера». В 2019 году он получил грантовую поддержку Департамента культуры ХМАО-Югры.

В Проекте участвовали творческие делегации из республик Беларусь, Башкортостан, Армении, а так же мастера декоративно-прикладного творчества Белоярского района и ЯНАО.

В Этнокультурном центре для учащихся и преподавателей ДШИ, а также всех желающих жителей Белоярского провели выставки и мастер-классы народного мастера России Ларисы Петровны Пастернак и мастеров ДПИ Белоярского района. Делегация Армении участвовала во всероссийской акции «Маленькие радости для врачей» для сотрудников Белоярской районной больницы. Делегации приняли участие в церемонии закрытия Месячника добра и заботы на территории Белоярского района. А ещё в рамках проекта «Сияние Севера» состоялись встречи делегаций с работниками учреждений и предприятий Белоярского района.

Фото: Администрация Белоярского района

Для участники проекта провели обзорную экскурсию по городу с дегустацией товаров местных производителей и этноэкскурсии по Белоярскому району, где желающие смогли прокатиться на оленьих упряжках, попробовать национальные блюда, познакомится с культурой и бытом коренных народов Севера.

Как отмечают в администрации района, для соблюдения ограничительных мер, мероприятия проекта разделили на несколько интерактивных зон, что способствовало ограниченному количеству зрителей в каждой зоне. Кроме того, в мероприятиях участвовали только лица, завершившие вакцинацию и имеющие QR-код.